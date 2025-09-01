Trasporti, tra il 4 e il 5 settembre il primo sciopero dal rientro dalle ferie

Trenord ha confermato in una nota la partecipazione dei dipendenti alla protesta. Possibili ripercussioni sia sul servizio regionale, sia su quello suburbano, aeroportuale e di lunga percorrenza. "Giovedì 4 settembre viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22 - si legge sul sito dell'azienda -. Venerdì 5 settembre viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18". Nel caso di cancellazione dei Malpensa Express, Trenord istituirà bus sostitutivi senza fermate intermedie tra Cadorna e Malpensa e Stabio e Malpensa.