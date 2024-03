Sciopero treni 23-24 marzo, weekend difficile per chi viaggia: orari e fasce garantite

Sciopero dei treni il 23-24 marzo.

Si prospettano grossi disagi per chi viaggia questo weekend (23-24 marzo) a causa dello sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome (CUB Trasporti, SGB e USB) per il personale del Gruppo Fs Italiane. Disagi e disservizi si potrebbero avere anche per Italo e Trenord.