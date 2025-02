Sciopero dei trasporti, treni fermi in Lombardia e aerei a rischio

Si prospetta un mercoledì nero per i viaggiatori. Il sindacato Orsa ha indetto uno sciopero per il servizio ferroviario regionale in Lombardia tra le 3 del 5 febbraio e le 2 di giovedì 6 febbraio, compresi i servizi per l'aeroporto di Milano Malpensa. Per la stessa giornata, inoltre, sono previsti due scioperi negli aeroporti: uno nazionale di 24 ore proclamato da Flai trasporti e servizi e Usb lavoro privato e l'altro, a livello locale, di 4 ore, dalle 12 alle 16, che coinvolgerà i dipendenti di SEA Prime nell'aeroporto di Milano Linate.