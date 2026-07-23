Scatta lo sciopero dei treni: disagi in vista per 24 ore

È scattato ufficialmente alle 21 di giovedì 23 luglio lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione, proclamato da Cub Trasporti/Sgb, durerà fino alle 21 di venerdì 24 luglio e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio.