Risarcimenti più rapidi e bagaglio a mano gratuito, il Parlamento europeo approva la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei

Viene rafforzata la protezione contro ritardi, cancellazioni e negato imbarco. Tra le innovazioni più rilevanti c'è il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso di offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse o zaini. Gli eurodeputati hanno inoltre voluto il divieto di costi extra per correzioni di errori di ortografia nel nome e per l'uso della carta d'imbarco stampata.