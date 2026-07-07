Risarcimenti più rapidi e bagaglio a mano gratuito, il Parlamento europeo approva la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei
Aggiornato il regolamento del 2004, viene rafforzata la protezione contro ritardi, cancellazioni e negato imbarco
© Afp
Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggerei aerei: risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini, queste le principali novità del provvedimento che aggiorna il regolamento del 2004.
Nuove tutele
Viene rafforzata la protezione contro ritardi, cancellazioni e negato imbarco. Tra le innovazioni più rilevanti c'è il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso di offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse o zaini. Gli eurodeputati hanno inoltre voluto il divieto di costi extra per correzioni di errori di ortografia nel nome e per l'uso della carta d'imbarco stampata.
Fronte rimborsi
Viene semplificata la procedura: i passeggeri avranno nove mesi di tempo per presentare domanda e le compagnie dovranno rispondere o pagare entro 30 giorni. Gli utenti potranno chiedere un risarcimento in caso di ritardi oltre le 3 ore, cancellazioni dei voli con meno di 14 giorni di anticipo o negato imbarco, con rimborsi che partono da 250 euro per i tragitti fino a 1500 km di distanza e arrivano fino a 600 euro per le tratte più lunghe. Le compagnie aeree, tuttavia, non saranno tenute a rimborsare i viaggiatori se le cancellazioni o i ritardi sono causati da eventi che "sfuggono al loro controllo", come calamità naturali, guerre, condizioni meteorologiche, passeggeri indisciplinati o scioperi presso il gestore aeroportuale.
Categorie più fragili
È garantita l'assegnazione gratuita di posti adiacenti per chi accompagna minori di 14 anni, donne incinte o persone con disabilità. Per i passeggeri con disabilità o mobilità ridotta sarà inclusa l'assistenza da parte delle compagnie in caso di perdita del volo dovuta a ritardi da parte dei servizi aeroportuali nell'accompagnamento ai gate.
I tempi
L'accordo, una volta confermato dal Consiglio, entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con un periodo di transizione di un anno per l'adeguamento operativo delle compagnie aeree.