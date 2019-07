tavolo al mit 23 luglio 2019 20:06 Sciopero trasporti, i sindacati tirano dritto: nessun rinvio | Ma Toninelli accorcia quello Alitalia: "Solo 4 ore" Giovedì e venerdì saranno comunque giorni molto difficili per viaggiare. Si fermano treni, mezzi pubblici e anche aerei

Non ci sono le condizioni per un rinvio dello sciopero di mercoledì 24 e venerdì 26 nel settore dei trasporti. Lo hanno detto i sindacati rispondendo al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, durante il tavolo al Mit. Il ministro aveva chiesto di posticipare l'agitazione dopo quanto successo lunedì sulla rete ferroviaria, bloccata per ore in seguito ai tre roghi dolosi nei pressi della stazione di Rovezzano. In serata l'annuncio del Mit: l'agitazione Alitalia accorciata a sole 4 ore (rispetto alle 24).

Mit: sciopero Alitalia ridotto a 4 ore - "Per contemperare il rispetto del diritto allo sciopero con la garanzia dei servizi per i cittadini in un periodo così particolare", il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso un'ordinanza di riduzione dell'orario di sciopero del trasporto aereo di Alitalia per venerdì 26 luglio a 4 ore di astensione dal lavoro rispetto alle 24 ore confermate dai sindacati. E' quanto ha scritto il Mit in serata dopo il no dei sindacati a un rinvio dell'agitazione.

Sciopero dei trasporti: ecco città e orari Ansa-Centimetri 1 di 1 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Allo sciopero si è arrivati "dopo la mancanza di dialogo e di convocazioni nonostante i gravi problemi dei trasporti" hanno sttolineato i sindacati dei trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti ribadendo l'indisponibilità a un rinvio. E' stata invece accolta la proposta avanzata da Toninelli di istituire un tavolo, che apra il confronto sulle problematiche e sulla mancanza di regole su concorrenza e dumping contrattuale, per scongiurare ulteriori scioperi.



"Da parte del sottoscritto e del ministero la buona volontà c'è tutta" è la controreplica del ministro, condivisa anche sulla sua pagina Facebook. "Il diritto allo sciopero è garantito dalla Costituzione, ma ho chiesto alle sigle un gesto di responsabilità rispetto al delicato periodo di esodo estivo in cui ci troviamo e all'indomani del gravissimo attentato che ha bloccato il sistema ferroviario" si legge nel post pubblicato da Toninelli. Il Capo di gabinetto del ministero avrebbe preso anche in considerazione un'ipotesi riduzione dello sciopero.

Un invito al 'senso di responsabilità' è arrivato anche dal Garante degli scioperi, che ha richiesto che le proteste di mercoledì "vengano differite perchè arriverebbero a ridosso di giornate che hanno registrato rilevanti perturbazioni alla circolazione dei treni con grave sacrificio del diritto alla mobilità dei cittadini". Il Garante ha lanciato anche un appello alle associazioni professionali perchè gli scioperi del 26 luglio nel trasporto aereo vengano ridotti a quattro ore.

Gli orari dello sciopero del 24 luglioMercoledì incrocia le braccia la milanese Atm: l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle ore 18 alle 22. Stop anche a Roma per l'Atac dalle ore 12.30 alle ore 16.30. Durante lo sciopero, fa sapere la società, non sarà garantito il servizio sull'intera rete Atac, non sarà garantito il servizio delle biglietterie, nelle stazioni delle linee metroferroviarie che resteranno, eventualmente, aperte non sara garantito il funzionamento di ascensori, montascale e scale mobili, non sarà garantito il servizio dei bus sostitutivi della ferrovia Roma-Viterbo. Fermo il personale della Liberty Lines, società di trasporto marittimo siciliana, la autolinee Liscio della Basilicata, la Sita Nord umbra, la busitalia Veneta, la Ca Nova di Torino, la Cotral laziale. Lo sciopero coinvolgerà anche tutto il trasporto ferroviario dalle ore 9 alle 17.