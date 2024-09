Scioperi, ancora disagi per chi viaggia in treno | E tra qualche ora lo stop per i mezzi pubblici

Dopo un weekend di disagi per il settore dei trasporti e dopo un'estate già difficile con voli cancellati e ritardi sulle linee ferroviarie si apre un autunno "caldo" di scioperi su molti fronti. Prima l'esordio soft di sabato con proteste di 4 ore di alcune sigle singole nel trasporto aereo -con la Filt Cgil per Wizzair e la Fit Cisl per Ita- proseguite domenica con notevoli disagi per lo sciopero nazionale dei ferrovieri. E l'astensione terminerà poco prima che scatti quella del trasporto pubblico locale che riguarda tutta Italia nella giornata di lunedì con modalità e orari diverse a seconda delle regioni.