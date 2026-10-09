Sciopero dei trasporti: a Milano si fermano per 24 ore metro, tram e bus

Trasporti, l'autunno è caldo. Dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagi alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità, venerdì 9 ottobre si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano. Nel capoluogo lombardo, infatti, dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 si fermano metro, bus e tram per lo sciopero di 24 ore proclamato da Al Cobas e Confial Trasporti. Alla base della protesta ci sono diverse rivendicazioni avanzate dalle due organizzazioni sindacali, che riguardano tra gli altri temi le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni e alcune questioni economiche e aziendali. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia-Romagna e nel Chietino. Ecco con che modalità gli autisti dei mezzi pubblici incrociano le braccia.