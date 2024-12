Sciopero generale di 24 ore, dai trasporti alla scuola fino alla sanità: ecco chi si ferma

Per quanto concerne la scuola, il regolare svolgimento delle lezioni non è garantito. I genitori sono stati avvisati che potrebbe essere necessario anticipare l'uscita delle classi dagli istituti. Lo sciopero “giunge a ridosso della pausa natalizia, e permette a lavoratrici e lavoratori della scuola di fare un primo bilancio dell’anno scolastico in corso”, considerato che “presente e futuro della scuola italiana sono quasi deterministicamente instradati su un binario che lascia poco spazio a variabili di cambiamento e di ripristino di una funzione sociale progressiva, di un piano di apprendimento adeguato, serio e all’altezza dei grandi temi del nostro tempo per gli studenti, di un livello salariale e di diritti per docenti e personale Ata, un milione e passa di lavoratrici e lavoratori che portano ogni giorno avanti il malandato carrozzone della scuola pubblica statale”, si legge in una nota di Usb. L'astensione dal lavoro interessa anche i docenti delle università.