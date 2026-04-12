Le farmacie private saranno coinvolte lunedì 13 aprile in uno sciopero nazionale di 24 ore che si preannuncia molto partecipato su tutto il territorio italiano. La mobilitazione, indetta dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UILTuCS, con l'adesione anche di Usi 1912 e Usu Commercio Turismo e Servizi, interesserà oltre 76mila lavoratrici e lavoratori del settore. Lo sciopero durerà dalla mezzanotte alle ore 24 dello stesso giorno e riguarderà tutto il personale dipendente: non solo farmacisti collaboratori, ma anche addetti e operatori impiegati nelle farmacie.