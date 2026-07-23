Sciopero dei treni del 23 e 24 luglio, gli orari e le fasce di garanzia

Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali anche in caso di sciopero. Le fasce in cui i treni transiteranno sono due: quelle che vanno dalle 6 alle 9 di mattina e dalle 18 alle 21, che coprono quindi soltanto la seconda giornata di mobilitazione. Possono essere anche consultate le tabelle per i treni garantiti a medio-lunga percorrenza, sia per Trenitalia che per Italo.