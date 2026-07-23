Sciopero dei treni del 23 e 24 luglio, gli orari e le fasce di garanzia

Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Indetto da Cub Trasporti/Sgb, lo sciopero potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Tuttavia, sono presenti delle fasce per garantire il servizio nonostante l'agitazione sindacale.
Fasce di garanzia
Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali anche in caso di sciopero. Le fasce in cui i treni transiteranno sono due: quelle che vanno dalle 6 alle 9 di mattina e dalle 18 alle 21, che coprono quindi soltanto la seconda giornata di mobilitazione. Possono essere anche consultate le tabelle per i treni garantiti a medio-lunga percorrenza, sia per Trenitalia che per Italo.
Cosa succede se sono in viaggio quando inizia lo sciopero?
I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.