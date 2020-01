Sciopero aereo il 14 gennaio, voli a rischio in tutta Italia

Voli a rischio in tutta Italia martedì 14 gennaio a causa di uno sciopero nazionale confermato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta, che riguarderà "diverse aziende e vettori del trasporto aereo" e anche Enav. E' quanto si legge in una nota congiunta diffusa dopo un incontro al ministero dei Trasporti. La protesta è contro le "inefficienze di sistema" del settore "per mancanza di iniziative di questo e del precedente governo".