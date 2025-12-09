Sciopero di 24 ore all'Atac, a Roma a rischio bus e metro

Per la giornata del 9 dicembre, è in programma a Roma uno sciopero aziendale sulla rete di Atac. A proclamarla il sindacato Sul. L'agitazione interessa esclusivamente Atac. Regolari le linee gestite dagli operatori privati e anche quelle di Cotral e Trenitalia. Regolare anche il servizio di bus a chiamata. La protesta sarà di 24 ore, con le fasce di garanzia. Lo fa sapere l'Agenzia per la mobilità. Disagi saranno possibili sulla rete Atac di bus, filobus, tram, metropolitane e ferro-tranvia Termini-Centocelle dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 e sino alla conclusione del servizio diurno. Corse assicurate, invece, dall'inizio del servizio diurno e fino alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59.