Ex Ilva, sciopero a oltranza a Taranto e a Genova contro il piano del governo

"La situazione negli stabilimenti rischia di degenerare, i lavoratori stanno scioperando a oltranza a Genova come a Taranto per chiedere al governo di intervenire immediatamente. Prima di tutto, l'esecutivo deve eliminare il piano di morte che ci è stato presentato e fare tutto ciò che è necessario per salvare la produzione di acciaio in Italia. Non vogliamo dividere cittadini e lavoratori, tutti vogliamo una fabbrica green con una vera decarbonizzazione. Questo è l'unico modo per salvaguardare ambiente, salute e occupazione". Lo ha dichiarato Rocco Palombella, Segretario generale Uilm. "Per queste ragioni abbiamo chiesto una convocazione urgente a Palazzo Chigi che si basa su alcune premesse, la prima è il ritiro del piano corto che ci hanno presentato all'incontro di novembre. La Meloni ci metta la faccia, questa vertenza è arrivata a un punto di non ritorno ed è per questo che serve la massima responsabilità di tutti", ha sottolineato Palombella.