Ex Ilva, risarcimento di 21 milioni per il Comune di Taranto

La Corte d'Appello di Lecce ha confermato la condanna in sede civile nei confronti di Fabio Arturo Riva, erede del patron dell'ex Ilva, e dell'ex direttore dello stabilimento di Taranto, Luigi Capogrosso, stabilendo un risarcimento complessivo di oltre 21 milioni di euro al Comune di Taranto, la somma di oltre 162mila euro all'azienda partecipata dei trasporti Amat-Kyma Mobilità e circa 116mila euro all'azienda partecipata per l'igiene urbana Amiu-Kyma Ambiente. Nella sentenza si citano anche le transazioni concluse "dalle condebitrici Ilva spa e Partecipazioni Industriali spa". La decisione recepisce le istanze dell'ente civico, che aveva impugnato la sentenza precedente contestando la quantificazione del danno e chiedendo un riconoscimento più ampio degli effetti ambientali e materiali subiti dalla città.