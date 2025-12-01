Genova, lavoratori ex Ilva di Cornigliano tornano in piazza

I dipendenti dell'ex Ilva di Cornigliano, al termine dell'assemblea odierna, hanno scelto di riattivare la protesta interrotta giovedì scorso dopo l'annuncio della convocazione al tavolo del Mimit. La decisione ha portato alla proclamazione immediata di uno sciopero. Un gruppo di lavoratori ha lasciato il complesso industriale formando un corteo, che ha incluso anche alcuni mezzi pesanti, e si è diretto verso la stazione di Genova Cornigliano, dove è in corso un presidio. Gli operai hanno fatto sapere che non intendono spostarsi dall'area fino all'arrivo di aggiornamenti sulla situazione.