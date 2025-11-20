Ex Ilva, Cdm: sbloccati 108 milioni e nuovi stanziamenti per la Cigs

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che introduce,"misure urgenti per assicurare la prosecuzione delle attività produttive degli stabilimenti ex Ilva, tutelare i lavoratori e riconoscere indennizzi al territorio". L’indicazione arriva dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nella comunicazione diffusa dal Mimit si precisa che il provvedimento "autorizza Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria a utilizzare i 108 milioni residui del finanziamento ponte (risorse indispensabili per garantire la continuità degli impianti) fino a febbraio 2026, data in cui è attesa la conclusione della procedura di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario".