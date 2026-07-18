Ascoltato per la prima volta il suono di un superfluido

L'esperimento si è focalizzato sullo studio di un particolarissimo stato della materia detto superfluido in cui gli atomi si comportano in modi che sfidano la nostra comprensione perché ad esempio si trovano in una condizione in cui la viscosità diventa zero e se vengono spinti possono scorrere all'infinito senza perdere energia e risalire spontaneamente le pareti dei contenitori. Grazie al lavoro dei ricercatori è stato ora possibile studiare come si propagano le onde sonore all'interno di questi fluidi. E verificare la presenza di importanti analogie con ciò che avviene anche all'interno dei superconduttori, altro particolare comportamento che alcuni materiali possono avere a temperature vicine allo zero e in cui le cariche elettriche possono fluire in un materiale senza incontrare alcuna resistenza.