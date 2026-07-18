Ascoltato per la prima volta il suono di un superfluido
L'esperimento guidato da Marcia Fròmeta Fernandez e Diego Hernandez-Rajkov, dell'Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle Ricerche a Sesto Fiorentino, ha coinvolto ricercatori del Laboratorio europeo di spettroscopia non lineare Lens, delle Università di Firenze, Trieste e Trento, ed è stato descritto sulla rivista Nature Physics
© -afp
Ascoltato per la prima volta il suono di un superfluido, un bizzarro stato della materia composto da atomi ultrafreddi, quasi allo zero assoluto a -271 gradi. L'esperimento guidato da Marcia Fròmeta Fernandez e Diego Hernandez-Rajkov, dell'Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle Ricerche a Sesto Fiorentino, ha coinvolto ricercatori del Laboratorio europeo di spettroscopia non lineare Lens, delle Università di Firenze, Trieste e Trento, ed è stato descritto sulla rivista Nature Physics.
L'esperimento si è focalizzato sullo studio di un particolarissimo stato della materia detto superfluido in cui gli atomi si comportano in modi che sfidano la nostra comprensione perché ad esempio si trovano in una condizione in cui la viscosità diventa zero e se vengono spinti possono scorrere all'infinito senza perdere energia e risalire spontaneamente le pareti dei contenitori. Grazie al lavoro dei ricercatori è stato ora possibile studiare come si propagano le onde sonore all'interno di questi fluidi. E verificare la presenza di importanti analogie con ciò che avviene anche all'interno dei superconduttori, altro particolare comportamento che alcuni materiali possono avere a temperature vicine allo zero e in cui le cariche elettriche possono fluire in un materiale senza incontrare alcuna resistenza.
"Si apre una nuova strada - hanno detto Massimo Inguscio, del Lens, e Sandro Stringari, dell'Università di Trento - per studiare il comportamento collettivo delle particelle e approfondire la comprensione dei meccanismi alla base della superfluidità e della superconduttività, di dinamiche della materia quantistica ancora misteriose e di fondamentale importanza per le moderne tecnologie quantistiche".