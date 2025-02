"Atomi", il nuovo graphic novel di Claudia Petrazzi

"Atomi" è il nuovo graphic novel di Claudia Petrazzi per BAO Publishing. Una tenera e divertente commedia immersa in un universo horror con lupi mannari, vampiri, streghe, fantasmi, zombie e... Claudia, una ragazza che si sente sbagliata, difettosa, insicura, tutta da rifare. Insomma, un vero disastro. Per sistemare le cose, allora, la protagonista si convince ad acquistare una pozione dell'azienda Doppel, che promette di risolvere tutti i problemi della gente, anche quelli esistenziali. Un provvidenziale difetto del prodotto mette, però, Claudia di fronte al suo doppio, Atomica, una versione "migliorata" e priva di tutte le caratteristiche che non sopporta di sé. Una rocambolesca avventura porterà le due a conoscersi meglio e i problemi di Claudia si risolveranno in maniera del tutto inaspettata. Un volume in bianco e nero, che farà ridere e venire i brividi contemporaneamente.