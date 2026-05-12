Nei resti della prima bomba atomica scoperto un materiale mai esistito prima

© Università di Firenze
È nato nel cuore della prima esplosione nucleare della storia un materiale che l'uomo non aveva mai analizzato prima. La scoperta arriva da un team internazionale coordinato da Luca Bindi, docente di Mineralogia dell'Università di Firenze. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica PNAS e si concentra sulla trinitite, il vetro formatosi nel deserto del New Mexico dopo il test Trinity del 1945, il primo esperimento atomico degli Stati Uniti. Gli studiosi hanno analizzato delle microscopiche gocce metalliche rimaste intrappolate nei frammenti di vetro. La nuova struttura cristallina è composta da calcio, rame e silicio e si tratterebbe di un clatrato, un materiale dalla particolare forma "a gabbia". La sua creazione sarebbe avvenuta nelle condizioni estreme dell'esplosione, con temperature e pressioni elevatissime.
Materiali futuribili
I clatrati sono considerati materiali strategici per numerose tecnologie avanzate. La loro composizione infatti può infatti intrappolare atomi e molecole, modificando le proprietà del materiale stesso. Gli studiosi li stanno sperimentando in diversi campi: dalla conversione del calore in elettricità ai semiconduttori di nuova generazione.
Il responsabile italiano
"Capire il legame tra queste strutture aiuta gli scienziati a comprendere meglio come si organizzano gli atomi in condizioni estreme e ad ampliare le possibilità di progettazione di nuovi materiali avanzati" ha commentato Luca Bindi. Esplosioni atomiche e impatti di meteoriti possono diventare una fonte incredibile per la scienza. Le condizioni estreme di questi fenomeni umani e non, sono in grado di realizzare materiali impossibile da ottenere con metodi da laboratorio.
Il Trinity test
L'esperimento nucleare statunitense fu condotto dall'Esercito degli Stati Uniti nell'ambito del progetto Manhattan. Il 16 luglio 1945, intorno alle 6 del mattino, nel deserto della Jornada del Muerto, in Nuovo Messico, vennero fatti detonare 25 chilotoni. Il nome fu assegnato dal fisico J. Robert Oppenheimer.