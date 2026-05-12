Nei resti della prima bomba atomica scoperto un materiale mai esistito prima

È nato nel cuore della prima esplosione nucleare della storia un materiale che l'uomo non aveva mai analizzato prima. La scoperta arriva da un team internazionale coordinato da Luca Bindi, docente di Mineralogia dell'Università di Firenze. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica PNAS e si concentra sulla trinitite, il vetro formatosi nel deserto del New Mexico dopo il test Trinity del 1945, il primo esperimento atomico degli Stati Uniti. Gli studiosi hanno analizzato delle microscopiche gocce metalliche rimaste intrappolate nei frammenti di vetro. La nuova struttura cristallina è composta da calcio, rame e silicio e si tratterebbe di un clatrato, un materiale dalla particolare forma "a gabbia". La sua creazione sarebbe avvenuta nelle condizioni estreme dell'esplosione, con temperature e pressioni elevatissime.