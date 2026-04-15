Corea del Nord, è allarme atomica: "Aperti nuovi centri per arricchire uranio"
La denuncia di Rafael Grossi, direttore generale dell'Aiea, in un appuntamento a Seul: "Grave aumento di capacità"
© Afp
La Corea del Nord starebbe "aumentando in maniera molto grave" la capacità di produzione di armi nucleari. Lo ha denunciato Rafael Grossi, direttore generale dell'Aiea, parlando a Seul, in Corea del Sud. L'Agenzia internazionale dell'energia atomica avrebbe registrato una "rapida crescita" dell'attività presso un reattore nucleare nonché la costruzione di nuove strutture per la fusione nucleare. Al momento, ricorda l'Aiea, si stima che Pyongyang abbia a disposizione qualche decina di testate nucleari.
L'attività nucleare e le nuove strategie
La Corea del Nord ha compiuto progressi "molto significativi". Due sono stati i segnali che hanno convinto l'Agenzia di questa conclusione. Da una parte, il netto aumento di attività presso il reattore nucleare di Yongbyon, da cinque megawatt. Dall'altra, la "probabile" aggiunta di un nuovo impianto di arricchimento dell'uranio, passaggio chiave per la costruzione di nuove testate nucleari. Si tratterebbe infatti di un edificio prima non esistente, che replica perfettamente la forma dei capannoni in cui già adesso la Corea del Nord arricchisce l'uranio. “Tutti questi elementi indicano un aumento molto significativo delle capacità di Pyongyang nel settore della produzione di armi nucleari”. La valutazione è stata confermata in maniera indipendente anche dal Center for strategic and international studies tramite le immagini satellitari.