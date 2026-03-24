Corea del Nord, per il leader Kim Joung-un il Sud è lo "Stato più ostile"

Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate e riportate dall'agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency (Kcna, ndr), leader della Corea del Nord Kim Jong-un ne ha per tutti. Il numero uno del Paese ha definito ufficialmente la Corea del Sud lo "Stato più ostile" e ha avvertito che eventuali provocazioni da parte di Seul avranno conseguenze "spietate". Durante un discorso pronunciato lunedì 23 marzo davanti all'Assemblea popolare suprema, Kim ha ribadito che lo status della Corea del Nord come potenza dotata di armi nucleari "non cambiera' mai" e che Pyongyang ignorerà completamente azioni e dichiarazioni del Sud.