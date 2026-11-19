Ha lottato con tutta tra la vita e la morte per quattro giorni, ma alla fine il suo cuore si è dovuto arrendere. È morta anche la seconda 12enne coinvolta nell'incidente sulla A1 tra Casalecchio di Reno e Valsamoggia, in provincia di Bologna, domenica scorsa. Lo rende noto il comune di Copparo (Ferrara), paese in cui abitavano entrambe le ragazzine.
La tragedia in autostrada
Sull'automobile, ricordiamo, viaggiavano cinque persone: alla guida la madre della ragazzina, 54 anni; accanto a lei la nonna di 76 anni e sui sedili posteriori, oltre tre amiche di 12 e 11 anni. Una di loro era deceduta martedì, due giorni dopo lo schianto, mentre la seconda 12enne ha lottato per altri due giorni nel reparto di rianimazione dell'ospedale, ma le speranze di salvarla si sono definitivamente spente nella giornata di giovedì. Fuori pericolo, invece, la ragazzina più giovane. Anche la madre (che stava usufruendo di un permesso proprio per stare con la figlia dopo una condanna a 12 anni per l'omicidio del compagno 39enne) e la nonna della 12enne hanno riportato diverse fratture.
Il cordoglio del comune
"La scomparsa di due ragazze così giovani - si legge in una nota del comune di Copparo - È una tragedia che si abbatte sulla nostra intera comunità e ci colpisce tutti profondamente". Il Comune ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino, decidendo data e modalità nei prossimi giorni. L'auto su cui viaggiavano le due ragazze era stata tamponata da un camper, il cui conducente è stato iscritto nel registro degli indagati.