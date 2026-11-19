Sull'automobile, ricordiamo, viaggiavano cinque persone: alla guida la madre della ragazzina, 54 anni; accanto a lei la nonna di 76 anni e sui sedili posteriori, oltre tre amiche di 12 e 11 anni. Una di loro era deceduta martedì, due giorni dopo lo schianto, mentre la seconda 12enne ha lottato per altri due giorni nel reparto di rianimazione dell'ospedale, ma le speranze di salvarla si sono definitivamente spente nella giornata di giovedì. Fuori pericolo, invece, la ragazzina più giovane. Anche la madre (che stava usufruendo di un permesso proprio per stare con la figlia dopo una condanna a 12 anni per l'omicidio del compagno 39enne) e la nonna della 12enne hanno riportato diverse fratture.