"Vogliamo un aumento di stipendio che sia uguale per tutti e che ci permetta di vivere in questa città, una riduzione dell'orario di lavoro e l'aumento dell'organico. Lottiamo il 4 e il 7 dicembre 2026 perché vogliamo fatti e non parole", spiega la Cub, che aggiunge: "È finita la dittatura dell'orchestra vogliamo il pane e le rose in tutti i reparti. Le lavoratrici e i lavoratori della Scala hanno diritto a un nuovo contratto. Senza contratto non ci sarà né la Primina né la Prima".