La Cub (Confederazione unitaria di base) ha proclamato uno sciopero di 24 ore per il rinnovo del contratto alla Scala di Milano il 4 e il 7 dicembre, ossia i giorni in cui sono programmati l'Anteprima under 30 e la Prima dell'Otello che apre la stagione lirica del teatro.
Le motivazioni dello sciopero
"Vogliamo un aumento di stipendio che sia uguale per tutti e che ci permetta di vivere in questa città, una riduzione dell'orario di lavoro e l'aumento dell'organico. Lottiamo il 4 e il 7 dicembre 2026 perché vogliamo fatti e non parole", spiega la Cub, che aggiunge: "È finita la dittatura dell'orchestra vogliamo il pane e le rose in tutti i reparti. Le lavoratrici e i lavoratori della Scala hanno diritto a un nuovo contratto. Senza contratto non ci sarà né la Primina né la Prima".
Chi non ha aderito
Non hanno aderito allo sciopero Cgil, Cisl, Uil e Fials, che hanno in programma un incontro con il sovrintendente Fortunato Ortombina lunedì 30 novembre.
La prima a rischio?
Anche se la Cub è l'unico sindacato che ha proclamato lo sciopero, potrebbero comunque esserci problemi per le rappresentazioni del 4 e soprattutto del 7 dicembre. L'allestimento dell'Otello, con la regia di Damiano Michieletto, prevede infatti una scenografia (affidata a Paolo Fantin) complessa, con giochi di luci (a cura di Alessandro Carletti) che richiedono una presenza cospicua di tecnici. Nessuna intenzione da parte loro comunque di fare saltare lo spettacolo inaugurale della stagione, nella consapevolezza che si tratta di una voce importante del bilancio del teatro.