a "fuori dal coro"

Caro affitti, a Milano trilocali a più di cinquemila euro al mese

L’inviata di "Fuori dal Coro" si è recata nel capoluogo lombardo, dove i prezzi delle case sono fuori controllo

05 Ott 2026 - 09:58
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Da video

© Da video

Più di mille euro al mese per un monolocale, oltre cinquemila per un trilocale. Sono le cifre fuori scala del mercato degli affitti a Milano, dove i canoni continuano a salire senza dare segni di frenata.

videovideo

Il quadro emerge dall'inchiesta di "Fuori dal Coro". Una giornalista della trasmissione si è finta in cerca di casa e ha passato in rassegna le offerte disponibili, trovandosi davanti a richieste che la maggior parte delle persone non potrebbe sostenere.

E salendo di metratura le cose peggiorano. "Addirittura, se si cerca un'abitazione un po' più grande, sui 160 metri quadri, in una bella zona, si può arrivare a spendere fino a 18mila euro", spiega la cronista, mostrando uno degli annunci consultati durante la ricerca.

Leggi anche

La morosità spinge gli sfratti, 40mila provvedimenti emessi in un anno

Caffè ma quanto ci costi? La tazzina è sempre più cara: ecco dove si paga di più in Italia

A pagare il conto più salato sono soprattutto i giovani che si trasferiscono in città per studiare. "Quello che ti offrono è incommentabile: io ho visto dei buchi inguardabili a mille euro", racconta una universitaria, descrivendo spazi angusti e spesso in pessime condizioni proposti a prezzi da appartamento vero.

Il problema, però, non riguarda solo chi vive da fuorisede. Una collega allarga il discorso alle famiglie, con una domanda che contiene già la risposta: "Come fa una famiglia a vivere a Milano? Semplicemente non ce la fa".

È il ritratto di una città che attira lavoro e opportunità ma rischia di diventare accessibile solo a pochi. Per tutti gli altri, trovare una casa a un prezzo sostenibile è ormai un'impresa.

milano
affitti
fuori dal coro