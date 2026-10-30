Giornata della Ricerca alla Scala: il programma del 10 novembre
Dall’intervista a Ewan Birney, vincitore del Premio “Lombardia è Ricerca” 2026, alla premiazione degli studenti con Gerry Scotti: come si svolge la nona edizione dell’evento in memoria di Umberto Veronesi
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Martedì 10 novembre il Teatro alla Scala di Milano ospita la nona edizione della Giornata della Ricerca. L’evento è promosso da Regione Lombardia in memoria dell’oncologo e ricercatore Umberto Veronesi, in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi ETS. Al centro c’è la consegna del Premio internazionale “Lombardia è Ricerca” 2026 al bioinformatico inglese Ewan Birney. La Giornata è aperta al pubblico ed è condotta da Alessia Ventura. L’obiettivo è raccontare a una platea ampia il valore della ricerca e dell’innovazione per lo sviluppo del territorio lombardo.
Il programma della Giornata della Ricerca: arte e scienza in apertura
La Giornata si apre con la performance artistica “La logica dell’equilibrio” di Lara Jacobs Rigolo. La accompagna Sandro Laffranchini, primo violoncello dell’Orchestra del Teatro alla Scala. È il segno di un evento che è anche festa e spettacolo, dove arte e scienza si incontrano.
Gli interventi istituzionali
Seguono i saluti del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e della ministra Anna Maria Bernini. Interviene poi Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi ETS e direttore del Programma di Senologia dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Il suo intervento è dedicato al “potere generativo del pensiero di Umberto Veronesi”.
L’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi illustrerà invece il percorso “Dalla ricerca all’innovazione: costruire competitività per la Lombardia”. Parlerà del sostegno che le istituzioni possono dare al mondo della ricerca.
Gerry Scotti e il Premio per Studenti
Uno dei momenti più attesi dal pubblico è la premiazione del Premio “Lombardia è Ricerca” per le scuole. Il premio è dedicato alle innovazioni realizzate in classe dagli studenti nell’anno scolastico 2025/2026. A consegnare i riconoscimenti sarà Gerry Scotti, che svelerà in diretta la classifica dei quattro progetti selezionati.
L’intervista a Ewan Birney e la consegna del Premio “Lombardia è Ricerca”
Il cuore della Giornata è la consegna del Premio al vincitore. Birney dirige l’European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) ed è stato premiato per aver trasformato enormi flussi di dati biologici e clinici in modelli predittivi applicabili alle malattie umane. L’edizione 2026 del Premio era infatti dedicata alla “Medicina predittiva basata su intelligenza artificiale e big data”.
Intervistato sul palco da Massimo Sideri, Birney presenterà anche le collaborazioni che attiverà con due importanti centri di ricerca lombardi. Poi la consegna del Premio da parte del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, affiancato dal presidente Fontana e dall’assessore Fermi. La Giornata della Ricerca si potrà seguire in diretta streaming su TGCom24 e sul portale Open Innovation di Regione Lombardia.
Come funziona il Premio da 1 milione di euro
Il riconoscimento ha una formula particolare. Il 30% dell’assegno va all’autore della scoperta premiata. Il restante 70%, pari a 700 mila euro, finanzia un progetto di ricerca traslazionale che il vincitore presenta già con la candidatura. Il progetto è orientato alle applicazioni concrete della scoperta e va realizzato con uno o più organismi di ricerca pubblici o privati della Lombardia.