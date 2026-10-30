Giornata della Ricerca alla Scala: il programma del 10 novembre

Martedì 10 novembre il Teatro alla Scala di Milano ospita la nona edizione della Giornata della Ricerca. L’evento è promosso da Regione Lombardia in memoria dell’oncologo e ricercatore Umberto Veronesi, in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi ETS. Al centro c’è la consegna del Premio internazionale “Lombardia è Ricerca” 2026 al bioinformatico inglese Ewan Birney. La Giornata è aperta al pubblico ed è condotta da Alessia Ventura. L’obiettivo è raccontare a una platea ampia il valore della ricerca e dell’innovazione per lo sviluppo del territorio lombardo.