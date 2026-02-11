Sbranato da tre rottweiler, condannata la coppia proprietaria dei cani

Paolo Pasqualini aveva l'abitudine di andare a correre praticamente ogni mattina. L'11 febbraio del 2024, il 39enne era uscito poco dopo le 8 e si era diretto verso Macchia Grande, una distesa boschiva dove si allenava spesso. Qui l'improvvisa aggressione da parte dei tre molossi che erano scappati dall'abitazione. Il corpo di Paolo era stato trovato poco più tardi da un allevatore e da una donna, accorsi dopo aver sentito le sue urla. L'uomo in particolare aveva cercato di allontanare i cani utilizzando un bastone ma per il 39enne, dilaniato dalle lesioni provocate dai morsi dei cani, non c'era già più nulla da fare.