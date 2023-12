Savona, operaio precipita da un ponteggio e muore

Incidente mortale sul lavoro a Borghetto Santo Spirito, nel Savonese.

Un operaio che stava lavorando in un cantiere all'interno di un condominio in via De Amicis è precipitato da un ponteggio. L'uomo, un 61enne di origini straniere, è caduto dal quarto piano dell'edificio, un'altezza di circa 10 metri: nonostante i tentativi di soccorso, con l'arrivo del 118 che ha provato a rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. In corso anche i rilievi per chiarire la dinamica della tragedia.