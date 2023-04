Savona, iscritto all'anagrafe figlio di due donne | Il sindaco: "Sfido il divieto, il governo è lontano dalla realtà" 

La storia è raccontata dal quotidiano Il Secolo XIX. Il primo cittadino savonese ha firmato l'atto personalmente senza coinvolgere i funzionari.

Il dibattito politico

In Liguria Marco Russo è l'unico sindaco di un capoluogo alla guida di una compagine di centrosinistra. Per Gianni Berrino di Fratelli d'Italia, senatore ed ex assessore regionale, "la scelta di Russo è evidentemente una mossa di carattere politico, che si inserisce nella scia di iniziative analoghe degli ultimi tempi. Una forzatura che va contro la normativa attuale. Quella di alcuni sindaci è una forzatura che per di più non contribuisce a chiarire la posizione della sinistra sull'utero in affitto, che è inaccettabile". Lorenzo Basso, senatore di area cattolica del Pd plaude all'iniziativa del sindaco Russo. "Ha fatto bene. Perché tutte la discussione sull'argomento dev'essere vista in prima battuta dalla parte dei bambini. Me l'ha insegnato un sacerdote".