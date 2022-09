Save the Children: in Italia abbandono scolastico al 12,7%

Secondo il rapporto "Alla ricerca del tempo perduto" di Save the Children il 12,7% degli studenti non arriva al diploma, perché abbandona precocemente gli studi.

Il 23,1% dei 15-29enni nel nostro Paese si trova in un limbo, fuori da ogni percorso di lavoro, istruzione o formazione: il numero dei Neet, persone che non sono né occupate né inserite in un percorso di istruzione o di formazione, è il più alto dell'Ue, oltre il doppio di Francia e Germania.