Save The Children: il 29,3% non sa scaricare file da piattaforma scuola

Ben il 29,3% dei ragazzi cosiddetti "nativi digitali", che quest'anno a causa del Covid hanno lavorato soprattutto in Dad, non è in grado di scaricare un file da una piattaforma della scuola. Emerge dalla prima indagine pilota sulla povertà educativa digitale realizzata da Save The Children: il 32,8% non sa utilizzare un browser per l'attività didattica; l'11% non è infine capace di condividere uno schermo durante una chiamata con Zoom.