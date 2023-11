Sassari, 41enne che uccise i suoceri a colpi d'ascia: "Non l'ho fatto con cattiveria"

A Sassari è iniziato il processo contro Fulvio Baule, il 41enne accusato di aver ucciso a colpi d'ascia i suoceri, Basilio Saladdino e Liliana Mancusa, e di aver ridotto in fin di vita la moglie, Ilaria Saladdino, il 26 febbraio 2022, a Porto Torres.

In aula davanti alla corte d'Assise, l'imputato ha detto di non ricordare nulla di quella strage. "Non ho mai avuto intenzione di uccidere miei suoceri. Quello che ho fatto, non l'ho fatto con cattiveria", ha raccontato.