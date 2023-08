Lecco, rapinano un minorenne sul treno a colpi di machete: quattro arresti

Si aggiravano su un treno della linea ferroviaria Lecco-Milano agitando una sorta di machete, minacciando e poi ferendo al volto un passeggero minorenne, al quale hanno anche sottratto il cellulare e il borsello.

A lanciare l'allarme è stato un testimone, che vista la scena ha telefonato alla questura di Lecco. Il treno è stato fatto fermare alla stazione di Olgiate Molgora per far intervenire la polizia. Gli agenti - insieme ai carabinieri di Merate e Brivio - hanno arrestato due cittadini centroafricani di 22 e 25 anni. Fermati in seguito altri due ventenni, ritenuti parte della banda dei rapinatori.