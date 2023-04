Sassari, trovato vivo uno dei due sub dispersi nel golfo dell'Asinara

Giovannino Pinna, uno dei due sub dispersi da mercoledì sera nel mare del Golfo dell'Asinara (Sassari), è stato ritrovato vivo sul litorale di Marritza, nella Marina di Sorso.

L'uomo, secondo quanto riferiscono i carabinieri della Stazione di Sorso accorsi sul posto, è in buone condizioni di salute nonostante le tante ore trascorse in acqua. Ai soccorritori ha detto di essere stato trascinato fin lì, a più di 10 chilometri dal punto in cui mercoledì, poco prima delle 19, era affondata la barca su cui si trovava insieme al cugino, Davide Calvia, ancora disperso.