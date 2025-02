Diciottenne morto per un mix di farmaci, l'allarme della madre: "Il mio Gabriele si stampava le ricette da solo"

Due anni fa ha perso il figlio 18enne a Porto Torres, in provincia di Sassari, morto per un mix di farmaci e alcol. Quel dolore è diventato per lei una forza che la porta ogni giorno a parlare di lui attraverso i social o nelle scuole per far capire ai giovani e ai genitori, come lei, di non prendere sottogamba questo nuovo fenomeno in voga tra i giovani, che si sballano usando un mix di psicofarmaci e alcol. Come? Falsificando ricette online attraverso l'uso di tutorial. E' la storia di Barbara Mura, che chiede anche un intervento delle istituzioni. Un nuovo sballo che da tempo fa preoccupare anche gli psichiatri che hanno lanciato un'allerta.