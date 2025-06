Sassari, esplode palazzina di tre piani: un morto e feriti

A Sassari è esplosa una palazzina per una fuga di gas, provocando una vittima e alcuni feriti. Lo scoppio è avvenuto intorno alle 12:30, mentre i vigili del fuoco, intervenuti per la segnalazione di un forte odore di gas, stavano ispezionando l'immobile, rischiando a loro volta di restare travolti. Sul posto sono giunti anche gli specialisti Usar per la ricerca di eventuali dispersi tra le macerie.