Cronaca
INCIDENTE SUL LAVORO

Sassari, elettricista muore durante un intervento di manutenzione

Secondo quanto appreso l'uomo si trovava sul cestello azionato da un altro operatore a terra

31 Dic 2025 - 13:40
© ansa

© ansa

Anche nell'ultimo giorno dell'anno si registra un morto sul lavoro. Si tratta di un elettricista di 56 anni che è stato schiacciato su un carrello elevatore, mentre stava lavorando per una manutenzione elettrica nel capannone della ditta distribuzione alimentare Gruppo Alimentare Sardo, nella zona industriale di Predda Niedda a Sassari. Secondo quanto appreso l'uomo si trovava sul cestello azionato da un altro operatore a terra, quando, per cause non ancora accertate, è rimasto schiacciato contro la parete della struttura.

Incidenti sul lavoro, cadono da un ponteggio a Napoli: morti 3 operai

Due operai morti sul lavoro in poche ore: tragedie a Torino e Milano

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sull'accaduto.

sassari
incidenti sul lavoro

