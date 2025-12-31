Sassari, elettricista muore durante un intervento di manutenzione

Anche nell'ultimo giorno dell'anno si registra un morto sul lavoro. Si tratta di un elettricista di 56 anni che è stato schiacciato su un carrello elevatore, mentre stava lavorando per una manutenzione elettrica nel capannone della ditta distribuzione alimentare Gruppo Alimentare Sardo, nella zona industriale di Predda Niedda a Sassari. Secondo quanto appreso l'uomo si trovava sul cestello azionato da un altro operatore a terra, quando, per cause non ancora accertate, è rimasto schiacciato contro la parete della struttura.