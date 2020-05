Sassari, "Chiamatela mascherina, noi la chiamiamo rispetto e amore": le centenarie contro il coronavirus

Giovanna Ogana (104 anni), Antonina Piga (102 anni) e Giacomina Fois (98 anni) scendono in campo contro il coronavirus. Sono le centenarie testimonial di una campagna di informazione e sensibilizzazione lanciata dal Comune di Sennori , in provincia di Sassari . Lo scopo è quello di tenere unita la comunità, infondere coraggio e senso di responsabilità, incentivando i comportamenti corretti da tenere per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Il tutto accompagnato dallo slogan: "Chiamatela mascherina, noi la chiamiamo Rispetto e Amore".

La campagna "#RestiamoinsiemeSennori" è realizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale Inschibboleth. I manifesti con il volto delle centenarie verranno affissi per le strade del paese. Mascherina sul volto e occhi vispi, le anziane invitano i compaesani a rispettare le regole base per evitare il contagio: usare la mascherina, lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, non toccarsi il viso con le mani.

"Vogliamo stare vicini ai nostri concittadini e far capire che indossare la mascherina e adottare tutte le altre misure di prudenza e sicurezza è un gesto che dobbiamo fare prima di tutto per rispettare e preservare la salute degli anziani, e in generale delle persone più deboli della nostra comunità, persone che potrebbero non superare le conseguenze di un contagio da Covid-19", ha spiegato l'assessore alla Cultura, Elena Cornalis, come riporta L'Unione Sarda.