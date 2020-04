Il veterano centenario Tom Moore conquista la classifica Uk con il singolo benefico

Mentre sta per compiere 100 anni (il 30 aprile), il capitano Tom Moore è senza dubbio il personaggio del momento. L’ex militare ha promesso 100 giri del suo giardino (con il suo deambulatore) entro il suo compleanno a beneficio della sanità pubblica britannica contro il coronavirus: puntava a circa 1000 euro, ha raccolto 32 milioni di euro. Non è finita qui. Sempre a scopo benefico ha cantato la cover dell’inno del Liverpool "You’ll never walk alone", insieme a Michael Ball e al coro NHS Voices of Care conquistando il primo posto della hit parade britannica dei singoli.

Con questo risultato è adesso ufficialmente la persona più anziana al mondo a raggiungere il primo posto nella classifica britannica dei dischi più venduti. Il brano è stato cantato in una performance a distanza con il cantante e interprete di musical e un coro di infermiere inglesi. Mentre il video su Youtube ha fatto oltre 600mila visualizzazioni, il singolo ha venduto già 82mila copie, scalzando "Blinding Lights" di The Weeknd dalla vetta della Official Big Top 40 chart inglese.

"In questa battaglia combattiamo insieme e vi sarò per sempre grato per l’aiuto. Questa è la prova che nessuno camminerà mai da solo", ha detto al Guardian.





In un video messaggio, il principe William lo ha elogiato raccontando come la sua forza sia di ispirazione per molti. e lo ha definito "una macchina per la raccolta fondi".

