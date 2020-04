Gb, la "maratona" del veterano di guerra 99enne a favore del sistema sanitario

Ha 99 anni il capitano Tom Moore, veterano britannico della Seconda Guerra Mondiale che ha prestato servizio anche in India. La sua ultima fatica è stata per sostenere il sistema sanitario britannico (Nhs) impegnato a combattere l'emergenza coronavirus con una raccolta fondi particolare. Moore ha completato 100 giri del suo giardino di 25 metri quadri con l’aiuto del deambulatore: obiettivo che si era posto di raggiungere entro il suo centesimo compleanno, il 30 aprile, ma che ha realizzato ora per lanciare la sua campagna a favore dell'Nhs, raccogliendo oltre 12 milioni di sterline, (oltre 13.7 milioni di euro).