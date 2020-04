DiCaprio e De Niro offrono una parte nel loro prossimo film a chi fa una donazione contro il virus

Fronteggiare il coronavirus e avere la possibilità di comparire in un film di Martin Scorsese , al fianco di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro . E' questa la scommessa di AllinChallenge , il crowdfunding benefico lanciato da DiCaprio. In palio per un fortunato donatore una giornata sul set con i mostri sacri di Hollywood e una particina nel loro prossimo film "Killers of the Flower Moon".

DiCaprio via social ha chiamato a raccolta amici e fan. "Di recente abbiamo lanciato #AmericasFoodFund per far sì che ogni famiglia in difficoltà abbia il cibo di cui ha bigogno in questi tempi difficili. Le nostre comunità più vulnerabili hanno bisogno del nostro supporto adesso più che mai. Per questo vi chiedo di aiutarci con #AllinChallenge", questo il messaggio comparso sul profilo Instagram dell'attore.

"Se hai sognato di lavorare con me, Martin Scorsese e Robert De Niro questa è la tua occasione. Ti vogliamo offrire un cameo, l'opportunità di passare una giornata sul set con noi tre e presenziare alla première del film. Per partecipare vai su allinchallenge.com e dona quello che puoi. Tutte le donazione andranno a @MealsonWheelsAmerica, @NoKidHungry and #AmericasFoodFund (@wckitchen & @feedingamerica)".