Leonardo DiCaprio e Robert De Niro nel prossimo film di Martin Scorsese

Dopo tanti rumors arriva la conferma ufficiale. Robert De Niro e Leonardo DiCaprio saranno i protagonisti del nuovo film di Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon". E' la prima volta che i due attori recitano insieme per il regista, fatta eccezione per il cortometraggio "The Audition". Ad annunciare la reunion sono stati i diretti interessati ai "Sag Awards".