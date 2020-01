Oscar 2020, Joker fa il pieno di nomination ma è lotta aperta con Tarantino, Scorsese e "1917"

Sono state annunciate a Los Angeles le nomination per gli Oscar che saranno assegnati il 9 febbraio. I nove film candidati alla statuetta più ambita sono " Le Mans '66 - La grande sfida", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Piccole donne", "Storia di un matrimonio", "1917", "C'era una volta... a Hollywood" e " Parasite ". I film con più nomination sono "Joker" (11) e "C'era una volta a Hollywood", "The Irishman" e "1917" con 10.

TUTTE LE NOMINATION:

FILM

"Le Mans '66 - La grande sfida"

"The Irishman"

"JojoRabbit"

"Joker"

"Piccole donne"

"Storia di un matrimonio"

"1917"

"C'era una volta... a Hollywood"

"Parasite"

REGIA

Martin Scorsese ("The Irishman")

Todd Phillips ("Joker")

Sam Mendes ("1917")

Quentin Tarantino ("C’era una volta a… Hollywood")

Bong Joon-ho ("Parasite")

ATTORE PROTAGONISTA

Antonio Banderas ("Dolor Y Gloria")

Leonardo DiCaprio ("C'era una volta... a Hollywood")

Adam Driver ("Storia di un matrimonio")

Joaquin Phoenix ("Joker")

Jonathan Pryce ("I due Papi")

ATTRICE PROTAGONISTA

Cynthia Erivo ("Harriet")

Scarlett Johasson ("Storia di un matrimonio")

Saoirse Ronan ("Piccole donne")

Charlize Theron ("Bombshell")

Renée Zellweger ("Judy")



ATTORE NON PROTAGONISTA

Tom Hanks ("Un amico straordinario")

Anthony Hopkins ("I due papi")

Al Pacino ("The Irishman")

Joe Pesci ("The Irishman")

Brad Pitt ("C’era una volta a… Hollywood")

ATTRICE NON PROTAGONISTA:

Cathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern ("Storia di un matrimonio")

Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit")

Florence Pugh ("Piccole Donne")

Margot Robbie ("Bombshell")

SCENEGGIATURA ORIGINALE

"Cena con Delitto - Knives Out"

"Storia di un Matrimonio"

"1917"

"C’era una volta a.. Hollywood"

"Parasite"

SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Piccole donne"

"I due Papi"

FILM STRANIERO

"Corpus Christi," Jan Komasa (Polonia)

"Honeyland," Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov (Macedonia)

"Les Miserables," Ladj Ly (Francia)

"Dolor Y Gloria", Pedro Almodovar (Spagna)

"Parasite", Bong Joon Ho (Corea del Sud)



CANZONE ORIGINALE

"I Can’t Let You Throw Yourself Away” ("Toy Story 4")

"(I’m Gonna) Love Me Again” ("Rocketman")

"I'm Standing With You" ("Breakthrough")

"Into the Unknown" ("Frozen 2 - Il segreto di Arendelle")

"Stand Up" ("Harriet")

FILM D’ANIMAZIONE

"Dragon Trainer 3: il mondo nascosto"

"I lost my body"

"Klaus"

"Missing Link"

"Toy Story 4"

MONTAGGIO

"Le Mans '66 - La grande sfida"

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Parasite"

FOTOGRAFIA

"The Irishman"

"Joker"

"The Lighthouse"

"1917"

"C’era una volta a… Hollywood"

SCENOGRAFIA

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"1917"

"C’era una volta a… Hollywood"

"Parasite"

COSTUMI

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Piccole Donne"

"C’era una volta a… Hollywood

SONORO

"Ad Astra"

"Le Mans '66 - La grande sfida"

"Joker"

"1917"

"C’era una volta a… Hollywood"

MONTAGGIO AUDIO

"Le Mans '66 - La grande sfida"

"Joker"

"1917"

"C’era una volta a… Hollywood"

"Star Wars: L’Ascesa di Skywalker"

CORTOMETRAGGIO LIVE ACTION

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

CORTOMETRAGGIO ANIMATO

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

