Joker e Tarantino fanno incetta di nomination ai Bafta

Dopo i Golden Globe, celebrati il 6 gennaio a Los Angeles, il jet-set del cinema vola in Gran Bretagna per i Bafta . Ai British Academy Film Award, che assegneranno il 2 febbraio i premi, è " Joker " il favorito con ben 11 candidature, compresa quella come miglior attore protagonista (Joaquin Phoenix) e miglior film. A quota 10 candidature " C'era una volta a... Hollywood " di Quentin Tarantino.

MIGLIOR FILM E REGIA - L`origin story del villain di Batman, firmata da Todd Phillips, nella categoria principale se la dovrà vedere con "1917" di Sam Mendes, "C`era una volta a.. Hollywood" di Quentin Tarantino (freschi della vittoria ai Globe miglior drama e miglior comedy), "The Irishman" di Scorsese e "Parasite" di Bong Joon-ho. Stessa cinquina anche per la categoria miglior regia, con i filmmaker impegnati quindi in una doppia sfida.

MIGLIOR ATTORE - In gara per la categoria principale ci sono Leonardo DiCaprio ("C'era una volta a... Hollywood"), Adam Driver ("Storia di un matrimonio"), Taron Egerton ("Rocketman"), Joaquin Phoenix ("Joker") e Jonathan Pryce ("I due Papi"). Per il ruolo secondario la sfida è tra i pezzi grossi di Hollywood: Tom Hanks ("A Beautiful Day In The Neighbourhood"), Anthony Hopkins ("I due Papi"), Al Pacino ("The Irishman"), Joe Pesci ("The Irishman") e Brad Pitt ("C'era una volta a... Hollywood")

MIGLIOR ATTRICE - A sfidarsi come miglior protagonista ci sono Jessie Buckley ("Wild Rose"), Scarlett Johansson ("Storia di un matrimonio), Saoirse Ronan ("Piccole donne"), Charlize Theron ("Bombshell") e Renée Zellweger ("Judy"). Margot Robbie è in lizza con una doppia candidatura come attrice non protagonista per "Bombshell" e "C`era una volta a... Hollywood". Insieme a lei Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit"), Laura Dern ("Storia di un matrimonio") e Florence Pugh ("Piccole donne").

TI POTREBBE INTERESSARE: