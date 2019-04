Sassari, cagnolino legato e torturato: vivo per miracolo, ora è caccia ai vandali

Fuego, così è stato ribattezzato, ha risposto alle cure: ha ustioni di secondo e terzo grado in diverse parti del corpo, il muso bruciacchiato, non ha più baffi ne ciglia, il naso e le labbra bruciate, gli occhi lesionati, le orecchie abbrustolite e altre piccole grandi bruciature su tutto il corpo, ma è vivo anche se rischia la vista. Ricoverato in prognosi riservata, dovrà restare in clinica per qualche giorno per capire le sue reali condizioni di salute, prima di andare in un canile: non ha proprietari, ma forse una famiglia lo attende da qualche parte.