Saronno, infermiera killer: la Cassazione conferma la condanna a 30 anni 

Il movente del delitto sarebbe stato l’

odio per il marito

Cazzaniga

per la madre

astio covato da tempo

mix di farmaci

, ostacolo ormai ingombrante alla relazione con, amante dell'imputata e all’epoca aiuto primario del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Saronno, dove la donna lavorava come infermiera. Quellosarebbe stato invece un, reso ancora più forte dai numerosi "no" al rapporto con il vice primario. Secondo il sostituto procuratore generale Luigi Giordano, che aveva chiesto alla Corte di rigettare il ricorso, la Taroni avrebbe somministrato unpoi risultato letale per entrambe le vittime.

Per Cazzaniga, accusato della morte di

dieci persone

la condanna all'ergastolo e a tre anni di isolamento diurno.

, di cui otto in corsia, sempre con farmaci ritenuti letali, e per i due nell'ambito familiare della Taroni, era stata confermata dalla Corte d'Appello di MilanoIl medico anestesista era accusato di avere somministrato farmaci letali, il famoso 'protocollo Cazzaniga', a 13 persone, tra il 2011 e il 2014 e in appello era stato assolto dalla Corte d'Assise d'Appello "perché il fatto non sussiste" da tre omicidi. Cazzaniga comparirà davanti alla Suprema Corte il 30 settembre.