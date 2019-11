Sardine, è tornata visibile la pagina su Facebook bloccata per alcune ore

E' tornata visibile dopo l'una di notte la pagina Facebook "6.000 sardine", bloccata nella giornata di domenica . Lo spazio web era rimasto inaccessibile agli utenti per alcune ore, scatenando le accuse dei leader del movimento, sceso in piazza a Rimini in occasione della visita di Matteo Salvini: "Facciamo troppo rumore, siamo stati bersagliati da un gran numero di segnalazioni che ha provocato l'oscuramento della pagina".

Il blocco della pagina aveva suscitato immediatamente la reazione degli organizzatori del movimento, che domenica ha richiamato in piazza a Rimini 7mila persone. Era subito stata creata una pagina gemella, "6.000 sardine 2", anch'essa tornata visibile. "In mancanza di post offensivi o violenti - hanno scritto - la pagina è stata comunque presa di mira dalle segnalazioni". Dopo la notizia della sospensione di "6.000 sardine" sono stati tanti i messaggi di solidarietà arrivati agli ideatori dell'iniziativa.

"In democrazia - ha detto il governatore Stefano Bonaccini -, quando qualcuno ti contesta lo smentisce se hai gli argomenti per farlo. Se invece lo segnali per oscurarlo significa che sei al capolinea. Solidarietà alle 6.000 sardine che tra poche ore torneranno. Non si ferma ilv ento con le mani. E l'Emilia Romagna #non si lega".