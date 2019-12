Sardine, cardinale Parolin: "Cogliere le spinte positive del movimento"

"Io non sono un membro delle sardine, credo che l'importante sia cogliere tutto quello che di buono c'è anche in questi movimenti e cercare di valorizzarlo sempre per il bene del Paese. Spero si mettano in luce soprattutto le spinte positive". Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un evento all'ospedale Bambino Gesù con il ministro Speranza.