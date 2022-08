Yacht si schianta sugli scogli a Porto Cervo, indagati i comandanti dell'Amore e della Sweet Dragon

Si tratta dei comandanti dell' Amore e della Sweet Dragon che, insieme a un'altra barca battente bandiera maltese, ha prestato soccorso a Kronsbein e alle altre sei persone che si trovavano a bordo dell'imbarcazione. Le ipotesi di reato contestate sono omicidio colposo e lesioni . Ferite in maniera grave la moglie e la figlia di Kronsbein, altre 4 persone invece in maniera lieve.

La dinamica dell'incidente

Amore

- L'inchiesta è stata blindata dalla Procura, ma dai primi riscontri sembrerebbe che lo yacht stesse procedendo a velocità alta, seguendo una rotta parallela a quella di un'altra imbarcazione che lo affiancava a pochi metri di distanza. Improvvisamente il comandate dell'ha virato, andando a impattare sugli scogli dell'isolotto delle Rocche, a sud delle isole Li Nibani, nel tratto di mare davanti al Pevero.

Le prime ipotesi

- Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che la manovra sia stata fatta per evitare la collisione con un'altra barca. Ma per ora non ci sono conferme. Intanto sono migliorate le condizioni delle persone rimaste ferite lievemente.