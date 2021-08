Facebook

La battaglia per sconfiggere il coronavirus è ancora lunga: in Sardegna salgono sempre più i ricoveri, soprattutto nelle terapie intensive che hanno toccato la soglia critica del 10%, con un boom di ingressi tra i non vaccinati. Per questo motivo arrivano da più parti appelli per aderire alla campagna vaccinale, come quello di un'operatrice sanitaria che lavora all'interno del reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.